«Уфа» в официальном Twitter объявила, что болельщики смогут бесплатно посетить матч 17-го тура чемпионата России против «Сочи».

Кроме того, поклонников команды бесплатно угостят горячим чаем и кашей, детям подарят сладкую вату и попкорн, а также предоставят возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Матч «Уфа» — «Сочи» состоится 24 ноября, начало — в 11.30 по московскому времени.