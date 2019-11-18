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Болельщиков пустят на матч бесплатно «Уфа» — «Сочи» и угостят кашей и чаем

18:57

«Уфа» в официальном Twitter объявила, что болельщики смогут бесплатно посетить матч 17-го тура чемпионата России против «Сочи».

Кроме того, поклонников команды бесплатно угостят горячим чаем и кашей, детям подарят сладкую вату и попкорн, а также предоставят возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Матч «Уфа» — «Сочи» состоится 24 ноября, начало — в 11.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://twitter.com/UfaFc/status/1196454121768968193

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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