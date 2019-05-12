Болельщики "Зенита" одели памятник Кирову в клубную футболку

Болельщики "Зенита" приодели памятник первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) Сергею Кирову у домашней арены сине-бело-голубых в клубную футболку, информирует "Фонтанта". Для это фанаты даже пригнали спецтехнику.

По данным издания, окружающие восприняли эту акцию неоднозначно. Фанатов осудили и назвали их действия вандализмом.

Напомним, что сегодня "Зенит" впервые в сезоне сыграет в ранге чемпиона России – в матче 28-го тура премьер-лиги сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА. Сине-бело-голубые неделю назад гарантировали себе золотые медали премьер-лиги. ЦСКА занимает четвертое место. Начало матча на "Газпром Арене" – в 19:00.

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