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Болельщики «Спартака» пришли на церемонию прощания с Бахытом. Фото

16 августа 2019, 11:49
16 августа. Болельщики "Спартака" прощаются с Бахытом. Фото Александр Рогулев, "СЭ" 16 августа. Болельщики "Спартака" прощаются с Бахытом. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
16 августа. Болельщики "Спартака" прощаются с Бахытом. Фото Александр Рогулев, "СЭ"
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Болельщики «Спартака» попрощались со своим известным фанатом Алексеем Васюком по прозвищу «Бахыт». На прощание пришел глава медицинского департамента Михаил Вартапетов. Футболисты команды отсутствовали, поскольку у «Спартака» утром проходила тренировка.

«Бахыт» скончался утром 14 августа в реанимации. Фанат красно-белых попал в серьезное ДТП после матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:3) в Грозном. Врачи почти сутки боролись за жизнь Алексея. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», который проходил в Москве фанаты красно-белых посвятили ему сразу несколько баннеров. (Александр Рогулев).

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