Болельщики «Спартака» после поражения от «Урала» встретили Парфенова аплодисментами

Болельщики «Спартака» после поражения в матче 9-го тура премьер-лиги против «Урала» (1:2) встретили аплодисментами главного тренера екатеринбуржцев Дмитрия Парфенова возле клубного автобуса. «Шмели» проигрывали со счетом 0:1 по ходу первого тайма, однако во второй половине встречи забили 2 гола. (Вячеслав Короткин)

«Урал» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

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