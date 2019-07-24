Болельщики признали Дюпина лучшим игроком матча "Динамо" - "Рубин"

Болельщики признали голкипера Юрия Дюпина лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Рубином" (0:1). За 31-летнего вратаря проголосовали 52 процента респондентов, сообщает официальный Twitter казанцев.

В этой встрече Дюпин отразил все 6 ударов, которые пришлись в створ его ворот.