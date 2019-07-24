Болельщики признали Дюпина лучшим игроком матча "Динамо" - "Рубин"

Болельщики признали голкипера Юрия Дюпина лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Рубином" (0:1). За 31-летнего вратаря проголосовали 52 процента респондентов, сообщает официальный Twitter казанцев.
В этой встрече Дюпин отразил все 6 ударов, которые пришлись в створ его ворот.
Юрий Дюпин – лучший игрок матча #ДинамоРубин по версии наших болельщиков! 🔝— «Рубин» Казань (@fcrk) July 24, 2019
🥇 Юрий Дюпин – 52%
🥈 Олег Данченко – 23%
🥉 Бека Микелтадзе – 8%
Голосование проходило на сайте https://t.co/sHtUgP7Spu pic.twitter.com/yAOudfvOVj
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