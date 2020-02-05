Болельщики подарили Семину флагшток. Он решил его использовать для скандинавской ходьбы
21:09
После победы «Локомотива» над «Спартаком» по пенальти в Дохе в матче Кубка Париматч Премьер — (1:1 (0:1), (пен. — 2:4) болельщики преподнесли главному тренеру железнодорожников оригинальный подарок — флагшток.
— Вот флагшток, видели вас на тренировке, вы их это подгоняйте, всех благ и здоровья вам, — сказали болельщики.
Семин отнесся к подарку с юмором и даже решил использовать ее для скандинавской ходьбы.
Самый трогательный момент дня. Болельщики подарили Юрию Семину флагшток.— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 5, 2020
«Для скандинавской ходьбы!» — пошутил Семин и ушёл в ночь. pic.twitter.com/wERuV3nY6u
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