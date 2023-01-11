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Президент «Урала»: «Левски» откажется с нами играть? Первый раз слышу. Найдем кого-нибудь другого»

Президент «Урала» высказался о возможной отмене матча с болгарским «Левски»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что болельщики болгарского клуба «Левски» выступили против проведения товарищеских матчей с российскими клубами во время тренировочных сборов в Дубае.

«Левски» откажется с нами играть? Я от вас первый раз слышу , что кто-то против. Это товарищеские игры. Игра по расписанию у нас стоит на 31 января. Не знаю, будет игра или нет. Найдем других кого-то. Но им какая разница, я не могу понять? Тем более болгарам. Пока игра стоит. Давайте посмотрим, как будет. 15 января мы улетаем, будем на месте и агенты, которые договаривались, скажут нам. Мы играть готовы», — сказал Иванов «СЭ».

У «Левски» запланированы встречи с «Краснодаром» (17 января), «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января).

РПЛ
ФК Левски
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
2
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Болельщики «Левски» выступили против проведения товарищеских матчей с российскими клубами

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Филипе Силва Малком

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Спартак

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