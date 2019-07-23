Болельщик "Спартака" едва не устроил пожар на "Ростов Арене". Видео

"Вести. Дон" в своем Instagram опубликовали видео, предположительно с матча 2-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2). На коротком ролике болельщик московской команды бросает горящий файер с трибуны, а затем прячется за спинами других фанатов.
Напомним, что болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.
С чего все началось? Едва не случился пожар, как оказалось. С нами этим видео поделились: мы сравнили кадры со своими, по всему похоже - это «Ростов арена». Ну и как это понимать? Бросить файер и раствориться в толпе... дела... это точно болельщики? #вести #вестидон #донтр #ростов #ростовдон #ростовнадону #ростовскаяобласть #дон #новостиростов #ростовглавный #вгтрк #ростовгород #рнд #южнаястолица #инстаростов #161 #rostov #rostovondon #southerncapital #rostovondon #cityofrostov #instarostov #rov #rnd #russia #visitrussia #inspiredon #welcometorostov #югроссии
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Итоги совещания по матчу "Ростов" – "Спартак". Инсайды "СЭ"