Болельщик "Спартака" едва не устроил пожар на "Ростов Арене". Видео

"Вести. Дон" в своем Instagram опубликовали видео, предположительно с матча 2-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2). На коротком ролике болельщик московской команды бросает горящий файер с трибуны, а затем прячется за спинами других фанатов.

Напомним, что болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

РФС опубликовал заявление о матче "Ростов" - "Спартак" //

Один из лидеров фанатов "Спартака" считает, что во всех инцидентах с болельщиками виноваты организаторы //

Итоги совещания по матчу "Ростов" – "Спартак". Инсайды "СЭ"