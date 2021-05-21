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Болельщик «Локомотива»: «После встречи с руководством осталось двоякое впечатление»

22:04
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Болельщик «Локомотива» Кирилл Крюков поделился впечатлениями от встречи с руководством железнодорожников.

«По поводу самого мероприятия могу сказать, что хорошо, когда есть открытый разговор. Но сложилось негативное впечатление от того, что мы услышали ответы далеко не на все вопросы. Порадовало, что остаемся дома, в Черкизово, а не переезжаем в Лужники. Вопросы о переходе Максима Мухина, непродлении Игнатьева и ряд других кадровых вопросов, на которые можно дать ответ, руководство предпочло не комментировать. И поэтому двоякое ощущение после встречи», — сказал Крюков «СЭ».

По итогам минувшего сезона «Локомотив» вместе с Николичем выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу и занял третье место в Тинькофф РПЛ. В сезоне-2021/22 московская команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

(Артем Бухаев)

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