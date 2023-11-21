Боков заявил, что Дзагоев вынужденно завершил карьеру

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков прокомментировал завершение карьеры полузащитника Алана Дзагоева.

«Эпоха Дзагоева, она была. Он оставил очень крупный след. Я считаю, что человек достойно выглядел, когда был в форме и когда был не травмирован. К сожалению, у него последние годы были травма за травмой, но он вынужденно уже закончил, потому что травмы его одолели. Ему огромное спасибо, он присоединился к таким значимым фигурам, которых называют легендами», — приводит слова Бокова «Евро-Футбол.Ру».

За греческую «Ламию» 33-летний Дзагоев сыграл в двух матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.