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Сегодня, 13:04

Бобер заявил, что «Крылья Советов» обыграют «Урал» с минимальным счетом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ, в котором самарский клуб сыграет с «Уралом».

«С «Уралом» у «Крыльев» будет игра за шесть очков. Обеим командам надо побеждать, но у самарцев есть преимущество, потому что они будут играть на своем стадионе при своих болельщиках. Сложно сказать, кто у «Крыльев» может стать лидером. Тот же Писарский давно не забивал, а последний матч пропускал. Непонятно, как на нем скажется эта ситуация. У самарцев каждый футболист из атакующей группы может взять на себя роль лидера коллектива. Думаю, что матч «Крыльев» с «Уралом» будет очень тяжелый и напряженный. Слишком много на кону стоит, поэтому сильно раскрываться ни одна, ни другая команда не будет. Думаю, что «Крылья» обыграют «Урал» с минимальным счетом», — приводит слова Бобера Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится в Самаре 21 мая. Главный арбитр встречи Виталий Мешков даст стартовый свисток в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/anton-bober-krylya-sovetov-obygrayut-ural-s-minimalnym-schetom-252502/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Антон Бобер
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Спартак

 9
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Локомотив

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