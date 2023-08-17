Бистрович вернулся в ЦСКА для реабилитации после травмы

Полузащитник Кристиян Бистрович вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба армейцев.

В команде 25-летний хорват будет проходить восстановление после травмы, из-за которой хавбек отсутствовал после окончания аренды в «Фортуне».

С 2018 года полузащитник также выступал на правах аренды за «Касымпаша», «Карагюмрюк» и «Лечче».

После 4 туров ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.