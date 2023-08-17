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Сегодня, 18:51

Семин не видит для Тюкавина смысла уходить из «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Динамо» Юрий Семин поделился мнением о возможном уходе из клуба нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавин — один из лучших молодых перспективных нападающих, которые у нас есть. И играет он сейчас как один из лучших форвардов лиги. Но он прошел динамовскую школу, и я даже не представляю его в другой команде. Не вижу сейчас логики куда-то ему переходить. Если только финансы. Но кроме них есть традиции, место, в котором тебе помогли стать футболистом. Вообще не вижу для него смысла куда-то переходить. В «Динамо» он прогрессирует», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач в 95 матчах за основную команду бело-голубых.

Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ne-vizhu-dlya-tyukavina-smy-sla-uhodit-iz-dinamo-esli-tol-ko-finansy/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Юрий Семин
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

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Спартак

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Матео Кассьерра

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Зенит

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П
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Крылья Советов

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Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

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Спартак

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И К Ж
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Брайан Мансилья

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