Семин не видит для Тюкавина смысла уходить из «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Юрий Семин поделился мнением о возможном уходе из клуба нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавин — один из лучших молодых перспективных нападающих, которые у нас есть. И играет он сейчас как один из лучших форвардов лиги. Но он прошел динамовскую школу, и я даже не представляю его в другой команде. Не вижу сейчас логики куда-то ему переходить. Если только финансы. Но кроме них есть традиции, место, в котором тебе помогли стать футболистом. Вообще не вижу для него смысла куда-то переходить. В «Динамо» он прогрессирует», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач в 95 матчах за основную команду бело-голубых.

Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.