Бирюков: «Многое из того, что Спаллетти вкладывал в «Зените», он привнес и в «Наполи»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков поздравила главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти с победой в чемпионате Италии.

«Обязательно поддерживаем контакт со Спаллетти. Уже поздравили его с чемпионством. Очень рады за него. Он заслужил такую победу. И для нас большая честь, что в свое время довелось несколько лет вместе поработать с Лучано. Клубу и нам он дал очень много позитивных моментов. Очень приятно за него.

Я периодически смотрел матчи «Наполи» в этом сезоне. И считаю, многое из того, что Спаллетти вкладывал здесь в «Зените», многие идеи тех времен он привнес и в Неаполь. То, что он умеет ставить интересный футбол, при нем прогрессируют и раскрываются футболисты, ни для кого не секрет. Всё это сложилось воедино в его нынешнем клубе. Самое главное, что он собрал боеспособный коллектив, который выполняет его требования. Отсюда и результат. Я не удивлен его победе, поскольку знаю его как сильного и амбициозного тренера. Впрочем, в «Зените» вообще плохие специалисты не работали. Со всеми иностранцами, как и с Сергеем Семаком, работать одно удовольствие», — цитируют «Известия» Бирюкова.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год, став вместе с клубом двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.