Чернышов: «Спартаку» не стоит делать резких шагов, дайте Абаскалю поработать в следующем сезоне»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о будущем Гильермо Абаскаля в команде.

«Вопрос сложный, его лучше адресовать тем людям, которые принимают в «Спартаке» решения. Несколько месяцев назад с Абаскалем был продлен контракт, значит, руководство убедилось, что это именно тот специалист, с которым команда может двигаться вперед. Его работа за первые полгода понравились многим. После зимней паузы были неудачные игры, но я это связываю с тем, что у испанца не было большого опыта подготовки команд к весенней части сезона. Думаю, что он подкорректирует свой план подготовки в следующем сезоне, если, конечно, захочет тут остаться. Не надо сейчас делать каких-то резких шагов, а дать Абаскалю поработать в следующем сезоне», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

«Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 26 туров. Второе место занимает ЦСКА с 51 очком.