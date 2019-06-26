Билялетдинов, Обухов и Катрич отправились на сборы "Сочи" в Словению

Официальный Твиттер "Сочи" опубликовал список футболистов, которые поедут с командой на учебно-тренировочные сборы в Словению. Подготовка продлится до 6 июля.

Бывший полузащитник "Локомотива", "Эвертона" и "Спартака" Динияр Билялетдинов, хавбек Анатолий Катрич, который известен по выступлениям за московское "Динамо", защитник Артем Мещанинов, а также нападающие Владимир Обухов и Марко Мркич поедут вместе с "Сочи" на сборы. Игроки находятся на просмотре.

По просьбам болельщиков и журналистов публикуем список игроков, отправившихся на второй сбор в Словению.#СочиСборы #СочныйФутбол pic.twitter.com/IKnNJT0DMI — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 26 июня 2019 г.

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