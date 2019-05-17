Билялетдинов назвал игроков, поражавших порядочностью

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" признался, что в составе красно-зеленых было много порядочных игроков. Также он вспомнил про голкипера "ирисок" Тима Хоуарда и тренера Дэвида Мойеса​.

– Кто из футбольных людей поражал вас порядочностью?

– Чтоб в огонь и воду? Сычев, Гуренко, Евсеев, Пашинин… Вот перечисляю – в том "Локомотиве" не было ничего "подземного". В "Эвертоне" очень порядочным был главный тренер, Дэвид Мойес. Все по-честному! Еще вратарь Тим Хоуард, американец. Это удивительный парень. Весь мир его уважает.

– Что особенного?

– Как на поле себя ведет, как в раздевалке. Тот самый костяк, о котором я говорил, может "передушивать" молодых. Хоуард же их в обиду не давал. Никого на моей памяти не оскорбил. Он всегда первый на тренировку – и последний с нее. В 2012 году в матче с "Болтоном" даже гол забил! (Юрий Голышак/Александр Кружков)

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