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Берг забил первый гол за «Краснодар». Не ждали?

20:17
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В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». В начале второго тайма гостия сократили оставание в счете — 1:3.

После подачи Магомед-Шапи Сулейманова с углового Александр Мартынович сделал скидку на дальнюю штангу, где Маркус Берг в ближнем бою переиграл Игоря Акинфеева. Для шведа этот гол стал первым за «быков». Он не забивал за «Краснодар» в 9 матчах.

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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