Березуцкий не видит пропасти в игре «Зенита» и ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, вернувшийся в структуру клуба, в интервью «СЭ» поделился мнением об игре против «Зенита» в контрольном матче. Красно-синие уступили — 2:3.

— В последнем контрольном матче ЦСКА, ведя в счете 2:0, в итоге уступил «Зениту» — 2:3. Эта игра лишний раз показала, что питерцев в нынешнем сезоне уже не достать?

— Считаю, что мы провели очень хороший матч. Особенно первый тайм. То, что «Зенит» забил три мяча за короткий промежуток времени? Это скорее дело случая. Плюс сказалась молодость команды. Немного не хватило собранности на фоне нагрузок. На сборах так часто бывает, что одна команда доминирует в первом тайме, а другая — во втором. Конечно, «Зенит» будет очень сложно достать. Это клуб с самым большим бюджетом и, наверное, с лучшим составом в лиге. В то же время какой-то пропасти в игре питерцев и ЦСКА я не увидел. «Зенит» на данный момент, возможно, превосходит нас за счет подбора игроков, которые были куплены за очень серьезные деньги. (Виталий Айрапетов)

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