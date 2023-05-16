Березовский: «Большинство команд РПЛ играют как аутсайдеры трех-четырехлетней давности»

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский оценил уровень команд в чемпионате России.

«Будучи в Москве, я посмотрел довольно много игр. Процентах в 70 падение уровня ощущалось. То, что матчи проходят на шикарных стадионах, немножко улучшает картинку, но реально хорошие игры можно посчитать на пальцах рук. Из последних вспоминается «Зенит» — «Локомотив». Но таких матчей, к сожалению, все меньше. Большинство команд играют как аутсайдеры РПЛ трех-четырехлетней давности. Это проявляется прежде всего в скоростях, в том числе принятия решений на поле. Образно говоря, с оттоком легионеров из всех приправ к основному блюду осталась одна соль. Ярких личностей намного меньше стало», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

Футболисты «Зенита» досрочно стали победителями чемпионата России сезона-2022/23. По итогам 27 туров петербургская команда с 65 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА на данный момент идет вторым, имея в активе 54 очка. На третьем месте расположился «Ростов» (50 очков).