Березовский: «Когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился воспоминаниями о выступлении за «Зенит».

«Я стараюсь не грузиться на эти темы, не корить себя за те или иные шаги. Например, когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу. Не сложилось — и ладно. Я ни о чем не жалею. После Петербурга пожил и поиграл в Москве, узнал много хороших людей. Я благодарен Богу и судьбе за то, что все так получилось», — приводит «Чемпионат» слова Березовского.

Березовский выступал за «Зенит» с 1994 по 2000 год. В составе петербургского клуба он стал обладателем Кубка России.