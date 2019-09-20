Беленов догнал Акинфеева и Лунева
20 сентября 2019, 23:43
«Уфа» в матче 10-го тура чемпионата России обыграла «Спартак» со счетом 1:0. В этой встрече голкипер уфимцев Александр Беленов, пропустивший два тура из-за дисквалификации, в пятый раз в сезоне сыграл на «ноль». По числу сухарей в текущем чемпионате он сравнялся с вратарями «Зенита» и ЦСКА Андреем Луневым и Игорем Акинфеевым, проведшими на один матч больше. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры чемпионата-2019/20 по сухим матчам
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матчи
|
Пропущенные голы
|
Сухие матчи
|
Александр Беленов
|
Уфа
|
8
|
4
|
5
|
Андрей Лунев
|
Зенит
|
9
|
4
|
5
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
9
|
6
|
5
|
Игорь Лещук
|
Динамо
|
5
|
3
|
3
|
Сослан Джанаев
|
Сочи
|
6
|
5
|
3
|
Юрий Дюпин
|
Рубин
|
9
|
10
|
3