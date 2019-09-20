Беленов догнал Акинфеева и Лунева

«Уфа» в матче 10-го тура чемпионата России обыграла «Спартак» со счетом 1:0. В этой встрече голкипер уфимцев Александр Беленов, пропустивший два тура из-за дисквалификации, в пятый раз в сезоне сыграл на «ноль». По числу сухарей в текущем чемпионате он сравнялся с вратарями «Зенита» и ЦСКА Андреем Луневым и Игорем Акинфеевым, проведшими на один матч больше. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата-2019/20 по сухим матчам