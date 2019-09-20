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Беленов догнал Акинфеева и Лунева

20 сентября 2019, 23:43
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«Уфа» в матче 10-го тура чемпионата России обыграла «Спартак» со счетом 1:0. В этой встрече голкипер уфимцев Александр Беленов, пропустивший два тура из-за дисквалификации, в пятый раз в сезоне сыграл на «ноль». По числу сухарей в текущем чемпионате он сравнялся с вратарями «Зенита» и ЦСКА Андреем Луневым и Игорем Акинфеевым, проведшими на один матч больше. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата-2019/20 по сухим матчам

Вратарь

Клуб

Матчи

Пропущенные голы

Сухие матчи

Александр Беленов

Уфа

8

4

5

Андрей Лунев

Зенит

9

4

5

Игорь Акинфеев

ЦСКА

9

6

5

Игорь Лещук

Динамо

5

3

3

Сослан Джанаев

Сочи

6

5

3

Юрий Дюпин

Рубин

9

10

3

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