Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет
Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец в ночь на 26 сентября скончался в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Причины смерти пока не сообщаются.
«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца», — говорится в сообщении.
Герасимец защищал цвета киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», минского «Динамо», «Балтики», «Зенит» и другие. С 1992 по 1999 год играл в составе сборной Белоруссии. В 2002 году сообщил о завершении карьеры. Герасимец также тренировал «Томь», «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и другие команды.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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