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Сегодня, 21:43

«Зенит» и «Краснодар» не делали предложений «Пачуке» по трансферу Идрисси

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный агент Аннас Эль Гуш прокомментировал перспективы трансфера полузащитника «Пачуки» Уссамы Идрисси в российские клубы.

Ранее агент заявил, что марокканский хавбек может зимой перейти в «Зенит» или «Краснодар».

«В данный момент к Уссаме нет интереса из России», — цитирует Эль Гуша «РБ Спорт».

27-летний футболист подписал контракт с «Пачукой» в сентябре 2023 года, соглашение рассчитано до лета 2025. Идрисси сыграл за мексиканский клуб 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 млн евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Спартак

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Виктор Александров

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