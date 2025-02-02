Baza: «Спартак» расторг контракт с Николсоном

«Спартак» расторг контракт с нападающим Шамаром Николсоном, сообщает Baza.

По информации источника, деньги за расторжение контракта ямайцу заплатит «Тихуана». Отмечается, что мексиканский клуб переведет футболисту около 1,6 миллиона евро.

Николсон перешел в «Спартак» в 2021 году. За это время 27-летний форвард сыграл за красно-белых 57 матчей, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее агент футболиста заявил, что игрок не покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно.