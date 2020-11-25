Байрамян объяснил, почему не праздновал голы в ворота «Рубина»

Нападающий «Ростова» Хорен Байрамян поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в 15-м туре РПЛ (2:0). Форварду удалось сделать дубль, но он обошелся без бурных празднований.

— Показалось, что мы сыграли неплохо, — сказал Байрамян в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Был промежуток в первом тайме, когда минут 15-20 игра была не под нашим контролем, но в целом мы провели достойную игру и заслуженно выиграли.

— Ну а лично для вас игра, наверное, была лучшей в сезоне.

— Сто процентов. К тому же я в этом сезоне пока не забивал, а тут сразу дважды удалось. Ну и команда не чужая мне, я там играл. Внутри были чувства хорошие.

— Вы не праздновали забитые мячи.

— Да, первый мяч я не праздновал. Я не легенда «Рубина», я не провел там 5-10 лет, я провел всего один сезон, но то, как меня встретили все, от руководства до болельщиков, я в знак уважения решил не праздновать мяч. А во втором сперва офсайд показали, потом засчитали, уже эмоции остыли, но я все равно уже поднял руки вверх. Все равно когда забиваешь гол, внутри большая радость.