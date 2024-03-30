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Байдачный — о предпоследнем месте «Балтики» в РПЛ: «Увольнять тренера в такой период абсурдно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный поделился мнением о выступлении «Балтики» в РПЛ.

«Если руководство считает, что Игнашевич должен продолжать работать — пусть так и будет. У неудач всегда есть объективные причины. Да, «Балтика» сейчас внизу таблицы, но насколько много в этом вины главного тренера? Я не знаю. Возможно, руководители считают, что мало. Я поддерживаю такие действия руководителей, которые верят до конца. Кто сейчас сработает лучше Игнашевича? Осталось 10 туров. Увольнять тренера в такой период абсурдно. Новый тренер просто ничего не исправит», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

«Балтика» после 20 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. В ближайшем матче калининградцы 30 марта встретятся с «Пари НН».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-kto-sejchas-luchshe-ignashevicha-uvol-nyat-trenera-absurdno/
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
Анатолий Байдачный
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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