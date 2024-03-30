Балахнин: «Кто может заменить Карпина в сборной? Семак»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что Сергей Семак во главе сборной России может иметь успех.

«Кто может заменить Карпина и улучшить сборную? Мне кажется, Семак. Почему именно Семак? У него большой опыт работы на высоком уровне и большой опыт побед. К сожалению, Карпин ничего не выигрывал. Только серебро в «Спартаке». Это важно для сборной. Иметь дух победителя», — цитирует «Евро-Футбол.ру» Балахнина.

55-летний Валерий Карпин работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 июля.