Губернатор Самарской области заявил, что Осинькин останется в «Крыльях Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством, игроками и главным тренером «Крыльев Советов».

«Сразу сообщу: никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель — минимум восьмое место», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

«Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ уступили на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».