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Сегодня, 15:30

«Балтика» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Балтика» — «Ахмат» начнется в 16.25 мск на канале «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Балтика» на своем поле в Калининграде сыграет с «Ахматом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Балтика» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию матча «Балтика» — «Ахмат» можно будет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 16.25.

«Балтика» под руководством тренера Сергея Игнашевича набрала 4 очка и занимает последнее, 16-е место. «Ахмат» Мирослава Ромащенко располагается на 10-й строчке с 11 баллами.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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