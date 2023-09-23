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Сегодня, 15:22

Агент Станиславский: «Гапонову нужно поправить здоровье, а потом думать о контракте с «Крыльями»

Станиславский рассказал о будущем Гапонова
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Станислав Станиславский рассказал о будущем защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова и перспективах молодых футболистов Матвея Урванцева, Максима Ставцева, Артема Гуцы.

«Илья сейчас восстанавливается после травмы. Сейчас главное поправить здоровье, начать играть, а потом думать о контракте. До зимы нужно поиграть в МФЛ, Матвей набрал ход, получает удовольствие от игры, отличное взаимопонимание с главным тренером Родькиным. Готовы рассматривать рассматривать варианты в случае конкретного предложения. Основной критерий в развитии молодого футболиста — к какому тренеру и в какую среду он попадет. Тренер «Калуги» Белов умеет работать с молодыми ребятами, а президент клуба Митрофанов создал прекрасные условия для развития. Ставцев и Гуца прибавляют от игры к игре. Скауты больших клубов следят за ними», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

25-летний Гапонов выступает за «Крылья Советов» с июля 2022 года. Всего за самарский клуб он провел 28 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-stanislavskii-gaponovu-nuzhno-popravit-zdorove-a-potom-dumat-o-kontrakte-s-krylyami-287447/
Илья Гапонов
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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 - : -
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