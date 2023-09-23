Масалитин считает, что у Абаскаля есть «любимцы» в составе

Знаменитый в прошлом российский нападающий Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе и за московский «Спартак», прокомментировал выбор состава главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, отметив, что у испанского специалиста есть свои «любимчики».

«Есть определенные любимцы, которых, видимо, нельзя трогать. Но по этому сезону Промес очевидно пока не в своей тарелке. Где-то его можно было «передернуть», посадить. Но вот Зиньковский получил шанс с «Динамо» на Кубок, хорошо сыграл. А потом поехали на выезд в «Краснодар», он там вышел и тоже потерялся. Вот эта нестабильность... Когда ты выходишь на замену — это одно, совсем другое, когда ты игрок стартового состава», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.