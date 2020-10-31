Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о разнице в работе судей в Тинькофф РПЛ и Лиге чемпионов.

— Думаю, зрители хорошо увидели разницу в футболе и в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов, — сказал в интервью пресс-службе «Ахмата» Талалаев. — Если наши ведущие команды наносят по 2-3 удара и доходят до ворот соперника 5-7 раз за матч, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют эти команды, а это наши лидеры. Думаю, балетное судейство, которое у нас было в короткий промежуток времени, сыграло негативную службу. Во всяком случае, в матче «Краснодара» с «Челси» это было наглядно видно. Первые 20 минут — ребята падают, а свистки не дают. Соперник проводит быстрые ответные атаки, что лишний раз создает моменты.

То же самое можно сказать и о «Зените». Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля. Европейские же судьи дают спокойно играть в футбол, как и раньше. Мы не совсем готовы к этому. Мы приучаем свою команду играть более агрессивно. Мы хотим играть в отбор, определять зоны на поле, где отбирать мяч. Это приводит к тому, что у наших футболистов часто фиксируются нарушения. Я не говорю, что всегда неправильно. Конечно, агрессивный футбол подразумевает фолы, но зачастую у нас свистят такие фолы, которые европейские арбитры просто не замечают. Надо найти баланс, быть менее жесткими, более грамотно использовать плечи, руки и корпус, и спокойно реагировать на свистки.