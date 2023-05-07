Балахнин: «Ростову» теперь будет очень трудно завоевать серебряные медали»
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).
— Я и предполагал, что матч будет сложный для хозяев, — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру». — Вот мы и увидели неоднозначный результат. Даже более того — «Факел» выиграл заслуженно. Я не могу назвать результат матча неожиданным.
— Но ведь команда, которая борется за серебро, не должна позволять себе таких осечек?
— Надо быть откровенным, у нас такой чемпионат, что «Динамо» может проиграть команде с последнего места, «Ростов» уступить аутсайдерам. Это ведь не разовый случай. Такое часто бывает. Любая команда может проиграть любой. Исключение составляет только «Зенит». Вот такой сейчас уровень РПЛ.
— Что не получилось у ростовчан?
— В атаке вообще ничего не получилось. Да и оборона два пропустила. Это много для команды, претендующей на медали. Нападение было прямолинейное, были какие-то потуги, но команда играла до того предсказуемо, что все это хорошо читалось. В общем, «Ростов» сыграл очень слабо.
— Почему агрессии впереди у ростовчан было не так много?
— Была агрессия, они хотели забить. Было видно, что у команды есть желание, но соперник так построил игру, что южане ничего не смогли сделать. А изменить свою игру по ходу матча хозяева не смогли — для этого у игроков недостаточно класса. Быть более гибкими не получилось.
— Как сказалось на игре «Ростова» отсутствие Карпина на скамейке?
— Это тоже повлияло. Но я не считаю, что это стало основной причиной проигрыша. Карпин мог быть что-то корректировать с бровки. Он бы руководил командой. Но все равно, футболисты и без него должны были играть, если есть отлаженный механизм. Это ведь претендент на медали.
— Это поражение значительно понизит шансы «Ростова» на второе место?
— Да. Стало меньше шансов, и теперь будет труднее завоевать серебро. Многое зависит от завтрашних матчей. Я не исключаю, что «Спартак» может обыграть «Зенит».
«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5