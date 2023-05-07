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Сегодня, 03:08

Балахнин: «Ростову» теперь будет очень трудно завоевать серебряные медали»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

— Я и предполагал, что матч будет сложный для хозяев, — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру». — Вот мы и увидели неоднозначный результат. Даже более того — «Факел» выиграл заслуженно. Я не могу назвать результат матча неожиданным.

— Но ведь команда, которая борется за серебро, не должна позволять себе таких осечек?

— Надо быть откровенным, у нас такой чемпионат, что «Динамо» может проиграть команде с последнего места, «Ростов» уступить аутсайдерам. Это ведь не разовый случай. Такое часто бывает. Любая команда может проиграть любой. Исключение составляет только «Зенит». Вот такой сейчас уровень РПЛ.

— Что не получилось у ростовчан?

— В атаке вообще ничего не получилось. Да и оборона два пропустила. Это много для команды, претендующей на медали. Нападение было прямолинейное, были какие-то потуги, но команда играла до того предсказуемо, что все это хорошо читалось. В общем, «Ростов» сыграл очень слабо.

— Почему агрессии впереди у ростовчан было не так много?

— Была агрессия, они хотели забить. Было видно, что у команды есть желание, но соперник так построил игру, что южане ничего не смогли сделать. А изменить свою игру по ходу матча хозяева не смогли — для этого у игроков недостаточно класса. Быть более гибкими не получилось.

— Как сказалось на игре «Ростова» отсутствие Карпина на скамейке?

— Это тоже повлияло. Но я не считаю, что это стало основной причиной проигрыша. Карпин мог быть что-то корректировать с бровки. Он бы руководил командой. Но все равно, футболисты и без него должны были играть, если есть отлаженный механизм. Это ведь претендент на медали.

— Это поражение значительно понизит шансы «Ростова» на второе место?

— Да. Стало меньше шансов, и теперь будет труднее завоевать серебро. Многое зависит от завтрашних матчей. Я не исключаю, что «Спартак» может обыграть «Зенит».

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005114007_balahnin_rostovu_teper_budet_ochen_trudno_zavoevat_serebro
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 17
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П
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Краснодар

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Зенит

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Крылья Советов

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Локомотив

 15 1 2
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