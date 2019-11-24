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Бакаев считает, что «Спартак» не использовал свои моменты в матче с «Уралом»

16:09
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после ничьей с «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Екатеринбурге.

— Не хочу говорить, что «Спартаку» не повезло, — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер». - Всю игру контролировали, создавали моменты, ничего не давали им сделать в атаке, однако ничего не выжали из преимущества. Хотя, думаю, что прогрессируем, будем еще упорнее работать. Будем двигаться дальше.Моментов было много, но мы сами не выжимали из них что-то большее. Сами не подходили должным образом к использованию этих моментов. Такие игры нужны для того, чтобы прогрессировать. Сбросил перчатки во время игры, потому что мне было жарко? Нет, просто надо было завязать шнурки.

Урал — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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