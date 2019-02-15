Бабакар Сарр: "Сходство с Полем Погба? Только в прическе"

Новичок "Енисея" полузащитник Бабакар Сарр высоко оценил успехи главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, который ранее возглавлял "Мольде", передает Youtube-канал красноярской команды. 28-летний сенегалец выступал за норвежский клуб под руководством нынешнего 45-летнего босса "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год.

– Конечно, я слежу за успехами Сульшера в "Манчестер Юнайтед". Я очень рад за него. Он очень хороший человек и отличный тренер, который многому меня научил. Он дал мне шанс выступать в "Мольде", чему я благодарен. Он может достичь высоких результатов, так как это сильный тренер. Сходство с Полем Погба? Некоторые болельщики говорили, что мы похожи. Сходство, наверное, только в прическе, – сказал Сарр в интервью пресс-службе "Енисея".