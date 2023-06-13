Защитник ЦСКА Роша рассказал о поддержке Федотова в скандале с Соболевым

Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о поддержке главного тренера Владимира Федотова в истории с конфликтом с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«История с Соболевым? Меня поддерживал Владимир Федотов. С командой мы семья. И мы доказали это в финале Кубка России. У нас есть сплоченность!», — сказал Роша «СЭ».

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Роша и Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста.

Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.