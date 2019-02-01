Азмун в "Зените" – сделка должна быть завершена сегодня

По информации "СЭ", "Зенит" и "Рубин" близки к тому, чтобы завершить сделку по переходу форварда Сердара Азмуна к петербургский клуб.

Сумма трансфера может составить суммарно 12 миллионов евро, а форвард подпишет долгосрочный контракт. В случае оформления сделки сегодня, 24-летний нападающий будет заявлен за сине-бело-голубых в Лигу Европы.

Сердар Азмун начал в "Рубине" профессиональную карьеру в 2012 году. Сезоны-2015/16 и 2016/17 он отыграл в "Ростове", а в 2017 году снова вернулся в "Рубин". В нынешнем сезоне на счету 24-летнего иранца 17 матчей, 5 голов и 4 передачи в чемпионате и Кубке России. Также он принял участие в Кубке Азии, где дошел со сборной Ирана до полуфинала.​

Таблица переходов РПЛ