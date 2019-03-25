Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране. Фото

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун во время перерыва на матчи национальных команд помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан, сообщает питерский клуб в своем Твиттере.
Напомним, 19 и 20 марта на север Ирана обрушились проливные дожди – выпало свыше трехсот миллиметров осадков. Есть погибшие.
Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан 👏👏👏#ПерерывНаСборные pic.twitter.com/mQqG2dT7DT– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 25 марта 2019 г.
Загрузка...