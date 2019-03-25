13:35 | Футбол — РПЛ

Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране. Фото

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Нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун во время перерыва на матчи национальных команд помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан, сообщает питерский клуб в своем Твиттере.

Напомним, 19 и 20 марта на север Ирана обрушились проливные дожди – выпало свыше трехсот миллиметров осадков. ​Есть погибшие.

 

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