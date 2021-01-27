Форвард «Зенита» Сердар Азмун получил травму в товарищеском матче с «Уралом». Он травмировался в концовке второго тайма. Иранцу оказали помощь врачи. О степени серьезности повреждения информации пока нет.

Матч проходит по специальным правилам — три тайма по 40 минут. После двух таймов «Зенит» ведет 3:2.

26-летний Азмун в текущем сезоне провел 20 матчей за «Зенит» и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.