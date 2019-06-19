Айртон рассказал, как отметит день рождения

Защитник "Спартака" Айртон Лукас рассказал, как отметит 22-й день рождения, а также прокомментировал ход учебно-тренировочного сбора в Тарасовке.

– Поеду домой, – цитирует официальный сайт "Спартака" защитника. – Меня там ждут беременная жена, родители, теща, двоюродный брат. Приготовили вкусный торт. Проблем с лишним весом у меня никогда не было, да и нагрузки сейчас серьезные. Так что могу себе позволить.

Все понимают, что сейчас важно набрать лучшую форму. Это правильный путь. Старт сезона уже скоро. Я знаю, что в первом туре мы сыграем с новой командой, а до этого проведем с ней же товарищеский матч. Времени на раскачку нет.



В Бразилии действительно редко работают без мяча, даже когда речь идет об упражнениях на физику. Но таков план тренерского штаба. Ничего, прошло всего четыре дня сбора. К тому же на последних тренировках мячи уже появились. (

Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019-го из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провел за красно-белых 14 матчей и отметился 3 результативными передачами.