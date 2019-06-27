Айртон пропустил тренировки "Спартака" из-за травмы

Сегодня "Спартак" провел две тренировки в рамках австрийского сбора. В них не участвовал защитник Айртон. Бразилец занимался в тренажерном зале с тренером по реабилитации.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, футболист получил ушиб голеностопа в игре Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В ближайшие дни бразилец вернется в общую группу.

Следующий матч на турнире в Австрии "Спартак" проведет против ЦСКА 30 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.

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