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Айртон: «Отец хотел меня назвать Айртон Сенна, но мама не позволила»

10:47
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Защитник «Спартака» Айртон сказал, что его назвали в честь знаменитого автогонщика Айртона Сенны.

— Правда, что отец назвал вас Айртоном в честь великого пилота «Формулы-1», погибшего 25 лет назад?

— Да, причем он хотел назвать меня не просто Айртон, а Айртон Сенна! Настолько он любит гонки. Но мама не позволила, и они нашли компромисс: заменили Сенну на Лукаса, — сказал Айртон в интервью официальному сайту «Спартака».

— Скорость — один из ваших главных козырей на поле. Сказывается имя легендарного гонщика?

— В Бразилии на эту тему тоже шутили. На самом деле, очень почетно быть названным в честь Сенны. В Бразилии это культовая фигура. Идол! Его авторитет в спорте просто безграничен.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» и сделал одну голевую передачу.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-08-ayrton_ya_obyazan_stat_effektivneye/

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