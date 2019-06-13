Авиакомпания "Россия" осуждает поведение Лунева

Авиакомпания "Россия" опубликовала на официальном сайте заявление по поводу инцидента с участием голкипера сборной России и "Зенита" Андрея Лунева. В среду утром футболист в столичном аэропорту Внуково устроил скандал.

Он на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург. На игрока был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

"Россия" осуждает резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во Внуково. Со своей стороны мы внимательно и всесторонне изучим все детали конфликта.



​"Зенит" и авиакомпания "Россия" вместе держатся принципов взаимоуважения, о чем говорит результат долголетнего и плодотворного сотрудничества.



Безопасность полетов – безусловный приоритет авиакомпании "Россия". Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания "Россия" отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающей рейсы компании и правоохранительных органов", – говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Гендиректор "Зенита" проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково //

Лунева задержали во Внуково. Подробности