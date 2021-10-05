Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ
12:04
Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку, сообщает «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на его замену считается Ашот Хачатурянц. Сейчас он является главой судейского комитета РФС.
60-летний Сергей Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
Учился на русском, защитил кандидатскую в Питере. Кто пытается поменять власть в мировой гимнастике?
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
8
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю