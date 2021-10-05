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Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ

12:04
Сергей Прядкин. Фото «СЭ»
Сергей Прядкин. Фото «СЭ»
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Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на его замену считается Ашот Хачатурянц. Сейчас он является главой судейского комитета РФС.

60-летний Сергей Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года.

Дополнительная информация:

https://t.me/rbsportrb/1162

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Виктория Кравченко все материалы автора

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