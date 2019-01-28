Артем Дзюба: "Спаллетти тоже все сборы проиграл, а потом понеслись"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал болельщиков не переживать по поводу поражений в зимних контрольных матчах. На товарищеском турнире в Катаре петербуржцы проиграли "Локомотиву" (1:3) и "Спартаку" (0:3), а сегодня разгромили "Ростов" (5:0). В сегодняшней встрече Дзюба забил один мяч.

- Как говорил Роман Павлюченко, "патроны нужно беречь", - сказал Дзюба в интервью клубной преесс-службе. - Я стараюсь беречь, но сегодня один израсходовал, там была потрясающая голевая передача. Всегда приятно побеждать, но это просто сбор, у нас подготовка к другим вещам.

- Вы наверняка видели реакцию болельщиков в соцсетях после двух поражений. Все серьезно относятся к матчам, хоть они и товарищеские. Как успокоить болельщиков?

- Не знаю. Я видел, что многие негодуют. Я всегда говорил: не надо делать преждевременных выводов. Как сборную костерили по товарищеским играм... по контрольным играм (Дзюба улыбнулся и посмотрел в камеру. - Прим. "СЭ")... и потом как все произошло. Давайте дождемся официальных игр, тогда и будем говорить.

У нас любят поговорить до сих пор, но мы готовимся. Понятно, что нужно во многих аспектах прибавлять. Нам не нравится проигрывать, но если бы мы сейчас вышли на пик, то что бы дальше делали? Лучше проиграть здесь. При Спаллетти было - он все сборы проиграл, а потом понеслись. Надеемся, что сейчас будет так.