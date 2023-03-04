Артем Дзюба первым в истории забил 150 голов в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба первым в истории российской премьер-лиги преодолел отметку в 150 голов в турнире.

В матче 18-го тура РПЛ-2022/23 против «Ростова» (3:1) форвард сделал хет-трик. Теперь на его счету 151 мяч в премьер-лиге.

Ближайшим преследователем Дзюбы из действующих футболистов является нападающий «Динамо» Федор Смолов, у которого 101 гол в РПЛ.