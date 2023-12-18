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Сегодня, 13:17

Аршавин уверен, что с Рибалта «Спартак» станет сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака».

«Что думаю о Рибалте в «Спартаке»? читаю его профессионалом. Он знает реалии России плюс знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-ribalta-professional-s-nim-spartak-stanet-sil-nee/
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
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2.03 00:00
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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