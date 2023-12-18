Аршавин уверен, что с Рибалта «Спартак» станет сильнее

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака».

«Что думаю о Рибалте в «Спартаке»? читаю его профессионалом. Он знает реалии России плюс знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.