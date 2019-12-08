Аршавин посоветовал «Спартаку» задуматься о непопадании в зону переходных матчей

Экс-нападающий сборной России, тренер детской академии «Зенита» и бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин выразил мнение, что красно-белые должны сконцентрироваться на непопадании в зону переходных игр.

«Спартак» проиграл «Ростову» (1:4) в матче 19-го тура РПЛ.

— На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы обеспечить себе место не в переходных играх, чем зацепиться за Европу, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пока так. Если по очкам посмотреть, то они в трех баллах от этих позиций.

«Спартак» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В зоне переходных игр находятся «Рубин» (13-я строчка) — 19 баллов, «Оренбург» (14-е место) — 19 очков.

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