Аршавин назвал завершившего карьеру Руни колхозником

Экс-игрок «Зенита», а ныне советник генерального директора клуба по молодежному футболу Андрей Аршавин рассказал о качествах экс-капитана сборной Англии Уэйна Руни.

«Руни — сильный футболист, с телосложением регбиста. Такой парень — колхозник, работяга, — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ». - В игре он умел очень многое, хорошо владел телом даже при такой фактуре, при своём росте хорошо играл головой. Отличная скорость, великолепный удар, физическая готовность, был настоящим бомбардиром. Был классным игроком, но любой, кто играл на острие атаки в том «Манчестер Юнайтед», забивал много.

Сейчас тенденция такая, молодые тренеры в моде. Нагельсманн в молодом возрасте возглавил команду в Германии. Тухель, Пеп — тоже не были старыми. Результаты они показывают хорошие, вот и другие хотят реализовать подобное в своем клубе. Но в футболе не могут выигрывать 10 команд сразу, есть только один победитель. То, что работает с одним тренером в той же «Барселоне», не значит, что будет работать с другим тренером в условном «Челси».

Напомним, 35-летний англичанин завершил карьеру и возглавил «Дерби Каунти», в котором играл последнее время, а последние два месяца исполнял обязанности главного тренера.